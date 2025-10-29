Логотип РИА URA.RU
В Тюмень 5 и 6 ноября приедет известный комик

В Тюмени выступит комик Иван Абрамов
29 октября 2025 в 17:59
Выступление запланировано на 5 и 6 ноября

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени 5 и 6 ноября выступит известный комик Иван Абрамов. Информация об этом представлена на сайте «Яндекс Афиша».

«Иван Абрамов. Стендап „Все из детства“. 5 и 6 ноября в ДК „Железнодорожник“», — указано в афише.

Ранее URA.RU писало, что группа «Отпетые мошенники» выступит в Тюмени на праздновании 25-летнего юбилея федеральной компании «Этажи». Концерт состоится 5 ноября.

