В Тюмень 5 и 6 ноября приедет известный комик
В Тюмени выступит комик Иван Абрамов
29 октября 2025 в 17:59
Выступление запланировано на 5 и 6 ноября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени 5 и 6 ноября выступит известный комик Иван Абрамов. Информация об этом представлена на сайте «Яндекс Афиша».
«Иван Абрамов. Стендап „Все из детства“. 5 и 6 ноября в ДК „Железнодорожник“», — указано в афише.
Ранее URA.RU писало, что группа «Отпетые мошенники» выступит в Тюмени на праздновании 25-летнего юбилея федеральной компании «Этажи». Концерт состоится 5 ноября.
Подписаться
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал