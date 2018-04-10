Набиуллина не увидела в обвале рынка рисков для стабильности

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рубль на введение санкций со стороны США отреагировал падением. Однако она заверила, что постепенно все стабилизируется. В настоящее время, по словам главы Центробанка, рисков для финансовой стабильности России нет.
«Пятничные события вызывают коррекцию. Для участников рынка пока не совсем понятны последствия, идет осмысление», — цитирует телеканал 360 главу Центробанка. Набиуллина также заверила, что у ЦБ РФ есть все необходимые рычаги давления, если ситуация выйдет из-под контроля.
Набиуллина пояснила, у ЦБ есть широкий набор инструментов, чтобы вернуть финансовую стабильность, если возникнут соответствующие риски, пишет «Федеральное агентство новостей». «На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры», — подчеркнула глава Центробанка.
В минувшую пятницу, 6 апреля, Минфин США ввел санкции против российских предпринимателей и их компаний, а также против ряда высокопоставленных чиновников России, напоминает Nation News. 9 апреля фондовый рынок отреагировал на санкции обвалом. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Российский рубль теряет позиции по отношению к доллару США и евро, во вторник, 10 апреля, впервые за два года курс евро поднялся выше 78 рублей. Кроме того, 26 миллиардеров из России, участников американского санкционного списка, из-за обвала фондового рынка потеряли в общей сложности около 16 млрд долларов за день.