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10 апреля 2018
19:29  10 апреля 2018 0

США готовят санкции против российских банков

День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, ван маерссен отто ханс, американский флаг, сша
Закон Конгресса США запретит американцам покупать российские облигацииФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Американский конгресс готовит законопроект, согласно которому гражданам США нельзя будет покупать или продавать российские государственные облигации. В соответствии с проектом запрет начнет действовать не позднее чем через три месяца после даты установления новых санкций.

Под запрет новых санкций попадают облигации, выпущенные Центробанком, Минфином и фондом национального благосостояния со сроком погашения более двух недель. Вместе с тем к суверенным долгам России (государственные облигации — прим. ред.) конгрессмены отнесли также любой другой финансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого превышает 14 дней.

В минувшую пятницу, 6 апреля, Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против России. Под ударом оказался российский бизнес. Так, рубль и акции российских компаний, начиная с 9 апреля, падают в цене, сообщает «Национальная служба новостей». Лидерами падения на фондовом рынке стали компании Олега Дерипаски «РусАл» и En+, а также Сбербанк — один из основных кредиторов «РусАла».

Иван Шестак
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