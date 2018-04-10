США готовят санкции против российских банков

Американский конгресс готовит законопроект, согласно которому гражданам США нельзя будет покупать или продавать российские государственные облигации. В соответствии с проектом запрет начнет действовать не позднее чем через три месяца после даты установления новых санкций.
Под запрет новых санкций попадают облигации, выпущенные Центробанком, Минфином и фондом национального благосостояния со сроком погашения более двух недель. Вместе с тем к суверенным долгам России (государственные облигации — прим. ред.) конгрессмены отнесли также любой другой финансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого превышает 14 дней.
В минувшую пятницу, 6 апреля, Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против России. Под ударом оказался российский бизнес. Так, рубль и акции российских компаний, начиная с 9 апреля, падают в цене, сообщает «Национальная служба новостей». Лидерами падения на фондовом рынке стали компании Олега Дерипаски «РусАл» и En+, а также Сбербанк — один из основных кредиторов «РусАла».