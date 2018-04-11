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11 апреля 2018
10 апреля 2018
09 апреля 2018
19:18  11 апреля 2018 0

Водителю, который протаранил поезд в ХМАО, вынесли приговор

Суд нашел в деле Бекмагамбетова смягчающие обстоятельстваФото: с личной страницы Бекмагамбетова во «ВКонтакте»

Нижневартовский городской суд ХМАО огласил приговор по делу водителя самосвала, протаранившего в сентябре прошлого года пассажирский поезд на железнодорожном переезде. При определении наказания был учтен ряд смягчающих обстоятельств.

Согласно выводам суда, у водителя Ромазана Бекмагамбетова нет никаких оправданий для признания его невиновным. Дорога была сухой, видимость — «неограниченной», автоматика на переезде исправной. «Бекмагамбетов, действуя легкомысленно, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на их предотвращение, не остановился перед указанным железнодорожным переездом, а выехал на него, где допустил столкновение с движущимся через железнодорожный переезд пассажирским поездом», — сообщает пресс-служба суда.

При вынесении приговора суд учел также ряд смягчающих обстоятельств. В том числе: признание вины, извинение перед пострадавшими и наличие у водителя несовершеннолетних детей. В итоге ему назначено четыре года колонии-поселения с последующим запретом на вождение грузовиков в течение трех лет.

Столкновение поезда с грузовиком произошло 9 сентября 2017 года. Водитель проигнорировал сигнал автоматики, объехал шлагбаум и попробовал проскочить перед поездом, но в результате врезался в вагон. В результате ДТП два пассажира погибли, еще 18 были ранены. На выплаты пострадавшим правительство ХМАО потратило несколько миллионов рублей. В результате ДТП на некоторое время было парализовано железнодорожное сообщение автономного округа со страной.

Игорь Чукреев
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