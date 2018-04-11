19:19 11 апреля 2018 2

Самолет Трампа на случай ядерной войны уже над Индианой Фото: Википедия

В США поднят в воздух самолет E-4B Nightwatch. Считается, что именно на нем может находиться резервный командный пункт для управления войсками в случае ядерного конфликта, если наземные структуры управления будут разрушены.

О взлете «самолета Судного дня» стало известно из публикации мониторингового ресурса CivMilAir. Согласно данным радаров, в настоящее время борт находится над штатом Индиана, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что особенностью данного самолета является то, что он может находиться в полете неделю при условии его воздушной дозаправки. При этом его оборудование имеет специальную защиту от поражающих факторов ядерного оружия.

Информации о том, зачем самолет поднялся в воздух, пока нет. При этом агентство отмечает, что ранее борт сопровождал американского президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с «ядерным чемоданчиком».