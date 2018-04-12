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12 апреля 2018
11 апреля 2018
00:01  12 апреля 2018 0

Бузовой предрекли место Пугачевой после «горячих» снимков с Киркоровым

Звезды шоу-бизнеса устроили «горячую» фотосессию на автостоянкеФОТО: Ольга Бузова/Instagram

Популярная исполнительница Ольга Бузова может со временем занять место Аллы Пугачевой на российской эстраде.Об этом заявил член экспертного совета по развитию информационного обще при Государственной думе Вадим Манукян. По словам эксперта, если раньше о таком раскладе можно было лишь догадываться, то фотосессия певицы с поп-королем Филиппом Киркоровым развеяла все возможные сомнения.

Речь идет о публикации Киркоровым «горячих» снимков вместе с Бузовой, на которых они танцуют, позируют и обнимаются. Безумные действия происходят рядом с припаркованной машиной на автостоянке.

«Он в женщинах очень разборчив и для него безусловно всегда идеалом будет Алла Пугачева. Очень интересный прослеживается путь — от Примадонны к „принцессе“ современной сцены. Похоже, что намечается бурный роман», — приводят слова эксперта «Дни.ру».

Напомним, Ольга Бузова ранее заявила о том, что полностью посвятит себя выбору претендента на ее руку и сердце в «женской версии» шоу «холостяк» на ТНТ. По словам певицы, с момента ее личной драмы рядом с ней не было мужчины, и это стало для нее настоящей проблемой.

Александр Черноскутов
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