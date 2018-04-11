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11 апреля 2018
10 апреля 2018
02:56  11 апреля 2018 0

Киркоров опубликовал «горячие» фото с Бузовой. ФОТО

Звезды танцевали на парковке возле машиныФОТО: Филипп Киркоров/Instagram

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров выложил несколько «горячих» снимков с телеведущей Ольгой Бузовой. На фото звезды танцуют, позируют и обнимаются перед камерой.

«Mission impossible [Миссия невыполнима]» — написал певец на своей странице в Instagram. На фотографиях видно, что артисты находятся на автостоянке рядом с припаркованной машиной. Часть пользователей соцсети с негативом отнеслись к такому дуэту, обвинив их в «пиаре за счет друг друга», хотя большинство из них все же оценили снимки.

Напомним, известный российский юморист Максим Галкин признался, что начинающая певица Ольга Бузова считается главной надеждой пародистов России. По его мнению, пародистов в нынешнее время стало очень много, а вот артистов, которых можно изобразить на сцене, практически нет.

Александр Черноскутов
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