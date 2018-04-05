12:11 05 апреля 2018 0

Звезда шоу-бизнеса выделит месяц в своем плотном графике Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица и телеведущая Ольга Бузова официально подтвердила свое участие в «женской версии» шоу «Холостяк». Звезда отечественного шоу-бизнеса планирует выделить месяц в своем плотном графике и полностью посвятить себя поиску избранника.

«Больше чем год я нахожусь одна, и я могу сказать вам честно, что я не робот, я девушка, но многие об этом забывают. Мне придется признаться, что нет мужчины рядом, и их не было с момента моей личной драмы. Это уже какая-то проблема. И поскольку у меня нет времени на личную жизнь, я решила дать свое согласие на участие в новом шоу на канале ТНТ, где я буду искать свою любовь», — передает слова Бузовой издание «СтарХит».

Претендовать на отношения со звездой смогут мужчины от 18 до 40 лет. Каждый участник пройдет серьезный кастинг и отправятся в путешествие в романтическую страну, чтобы побороться за сердце Ольги Бузовой. Сама звезда призналась, что ищет настоящего, смелого, сильного, преданного и искреннего мужчину. «Я очень хочу быть счастливой и любить, и, возможно, этот проект даст мне все это», — надеется Бузова.