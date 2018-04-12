20:52 12 апреля 2018 0

Знарок выиграл Олимпиаду и четыре медали чемпионатов мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Олег Знарок уходит с должности главного тренера сборной России по хоккею. На чемпионат мира, который пройдет в мае в Дании, команду повезет Илья Воробьев, назначенный врио наставника.

«Знарок много сделал для нас, выиграл Олимпиаду, четыре медали чемпионатов мира. Он подустал, конечно, психологически. На него была большая нагрузка и в (петербургском) СКА, и в сборной», — цитирует руководителя национальной Федерации хоккея Владислава Третьяка РИА «Новости». Отмечается, что Знарок станет консультантом сборной на ЧМ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что российские хоккеисты победили сборную Германии в финале Олимпиады в Пхенчхане со счетом 4:3. Финальную шайбу в ворота противника удалось забросить на последней минуте овертайма.