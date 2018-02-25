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25 февраля 2018
Главные новости 
12:07  25 февраля 2018 59

Российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады! Одну из шайб забросил игрок из Челябинска

Открытая лицензия 09.06.2015. Хоккей., шайба, хоккей, ifqf
Матч складывался крайне сложно для россиянФото: Pixabay

Российские хоккеисты победили сборную Германии в финале Олимпиады в Южной Корее. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу команды из России. Одолеть немцев подопечным Олега Знарка удалось только в овертайме.

Спортсмены из России считались абсолютными фаворитами в матче против Германии. Несмотря на это, игра складывалась крайне сложно для «красной машины». Открыть счет россиянам удалось только под занавес первого периода — за полсекунды до перерыва уроженец Челябинска Вячеслав Войнов отметился точным броском.

Во втором периоде немцы сравняли счет. В третьем россияне вновь вырвались вперед — на 54 минуте Никита Гусев попал под перекладину. Но уже через минуту Доминик Кагун сделал счет 2:2. А за три минуты до финальной сирены немцы забросили третью шайбу в ворота россиян, вдобавок Россия осталась в меньшинстве — Сергей Калинин заработал удаление. Когда у российских болельщиков уже не оставалось надежды на победу, хоккеисты перевели матч в овертайм — на последней минуте Никита Гусев отправил шайбу в девятку ворот.

В овертайме россияне оказались на две минуты в большинстве, когда судьи наказали Патрика Раймера за игру высокой поднятой клюшкой, и использовали свой шанс. Гусев дал прекрасный пас Кириллу Капризову, который поставил точку в матче — 4:3.

Российские хоккеисты в последний раз играли в финале Олимпиады 20 лет назад — в 1998 году в Нагано сборная проиграла чехам и взяла серебряные медали турнира. Сборная Германии играла в финале Олимпиады впервые в своей истории.

Сергей Дианов
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