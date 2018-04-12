Стало известно точное количество детей, пострадавших в ДТП в Подмосковье

21:57 12 апреля 2018 0

Из-за выскочившей со встречки легковушки экскурсия закончилась госпитализацией Фото: depositphotos.com © URA.RU

Для помощи жертвам столкновения легковушки с автобусом в Подмосковье задействована санитарная авиация. В ДТП пострадало больше десяти человек, большинство из которых дети.

«В результате ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализированы девять человек, в том числе семь детей и двое взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу», — цитирует телеканал 360 заявление минздрава Подмосковья.

ДТП с автобусом, перевозившим детей, произошло в Подмосковье сегодня днем. На 67-м километре автодороги А- 107 в Пушкинском районе в него врезалась легковушка, неожиданно выскочившая со встречной полосы, ее водитель погиб на месте. Автобус от удара перевернулся и упал в кювет. В салоне находилось 54 человека, из них 40 — дети. Все они возвращались в Клин с экскурсии по Ногинску.