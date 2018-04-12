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12 апреля 2018
21:57  12 апреля 2018 0

Стало известно точное количество детей, пострадавших в ДТП в Подмосковье

Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
Из-за выскочившей со встречки легковушки экскурсия закончилась госпитализациейФото: depositphotos.com © URA.RU

Для помощи жертвам столкновения легковушки с автобусом в Подмосковье задействована санитарная авиация. В ДТП пострадало больше десяти человек, большинство из которых дети.

«В результате ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализированы девять человек, в том числе семь детей и двое взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу», — цитирует телеканал 360 заявление минздрава Подмосковья.

ДТП с автобусом, перевозившим детей, произошло в Подмосковье сегодня днем. На 67-м километре автодороги А- 107 в Пушкинском районе в него врезалась легковушка, неожиданно выскочившая со встречной полосы, ее водитель погиб на месте. Автобус от удара перевернулся и упал в кювет. В салоне находилось 54 человека, из них 40 — дети. Все они возвращались в Клин с экскурсии по Ногинску.

Игорь Чукреев
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