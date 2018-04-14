Названо число жертв американского удара по Сирии

11:15 14 апреля 2018 0

Ракеты перехватили системы ПВО Фото: Евгений Ганеев

В субботу, 14 апреля, в результате авиаудара силами военной коалиции США, Британии и Франции на территории Сирии пострадали, по меньшей мере, шесть человек. Удар пришелся по военной базе вблизи города Хомс.

«Ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе, были перехвачены ПВО, их курс был изменен, в результате ранены трое мирных жителей», — сообщает RT, ссылаясь на сирийское агентство SANA. Вскоре поступила информация о шести пострадавших.

Напомним, военная коалиция из США, Франции и Великобритании нанесла удар по трем объектам в Сирии. Операция началась в 4.00 по московскому времени. Приказ о точечных ударах по сирийским объектам отдал американский президент Дональд Трамп, пишет агентство Nation News. Решение о бомбардировке стало ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.