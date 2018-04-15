14:11 15 апреля 2018 0

США, Великобритания и Франция ударили ракетами по Сирии 14 апреля (архивное фото) Фото: Евгений Ганеев

Министерство обороны США показало запуск ракеты «Томагавк» во время ударов по Сирии 14 апреля. Видео опубликовано в Twitter военного ведомства Штатов.

На записи «Томагавки» запускаются с подводной лодки в Средиземном море. «Смотрите, как сотрудники Военно-морских сил США на борту подлодки USS John Warner (SSN-765) запускают ракеты», — подписано видео.

Как ранее сообщало «URA.RU», в субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что целями военных являются объекты, «связанные с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада».