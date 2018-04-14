06:51 14 апреля 2018 0

Системы ПВО Сирии отражают ракетные удары стран Запада Фото: depositphotos.com © URA.RU

В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция начали военные действия по отношению к Сирии. По информации местных СМИ, сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетные удары, которые наносятся по территории страны.

Незадолго до этого американский президент Дональд Трамп отдал приказ об атаке, пишет РИА «Новости». «Некоторое время назад я приказал ВС США начать высокоточные удары по целям, которые связаны с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада», — приводит агентство слова главы государства.

Ранее, как напоминает RT, Трамп заявил, что атакой на Сирию хочет «наказать» не только сирийское правительство, но и заставить «заплатить» его союзников — Россию и Иран. Глава Пентагона Джеймс Мэттис, в свою очередь, сопротивлялся планам президента из-за вероятности возникновения «опасного конфликта» с российской или иранской стороной.

Ранее Дональд Трамп возложил ответственность на Иран и Россию за якобы произошедшую в сирийском городе Дума химическую атаку. Москва, в свою очередь, заявила об отсутствии каких-либо следов применения химоружия. Тем не менее, американский президент принял «ответные меры» и атаковал Сирию.