Трамп обвинил Россию в искусственном занижении курса рубля

22:39 16 апреля 2018 7

Президент США недоволен положением российской валюты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экономическую стратегию России и Китая. По мнению главы Белого дома, Москва и Пекин искусственно занижают курс национальных валют по отношению к доллару.

«Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!», — цитирует заявление Трампа RNS. Напомним, что резкое падение рубля началось после введения новых антироссийских санкций Минфином США.

Курс национальной валюты РФ 11 апреля по отношению к евро составил 80 рублей, а к американскому доллару — 64. Последний раз такие показатели фиксировались в марте 2016 года. Позже министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал постепенную стабилизацию рубля, в том числе благодаря грамотным действиям Минфина и Центробанка. На положение российского рубля также оказывает влияние обострение военного конфликта в Сирии, пишет ИА FlashNord.