Взлетит ли евро до 100 рублей?

18:26 10 апреля 2018 0

Доллар и евро бьют на бирже новые рекорды Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Доллар и евро в ближайшие дни продолжат рост на фоне заметной девальвации рубля. Как заявляют опрошенные «URA.RU» эксперты, валютная гонка связана в первую очередь с новыми санкциями, которые вводит Запад против России.

Во вторник, 10 апреля, торги иностранной валютой на Московской бирже открылись резким падением курса рубля. Cтоимость евро выросла более чем на 3 рубля и впервые с 6 апреля 2016 года поднялась выше отметки 78 рублей. При этом стоимость доллара выросла более чем на 2,5 рубля — такое произошло впервые с декабря 2016 года. Американская валюта превысила отметку в 63 рубля.

Курс евро значительно растет на фоне новостей о санкциях против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в текущих условиях не видит рисков для национальной экономики: «У Центробанка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности».

Как пояснил «URA.RU» главный экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, в ближайшее время девальвация рубля, скорее всего, продолжится. «Взлет доллара и евро во многом обусловлен эмоциональной составляющей на фоне полнейшей неопределенности. Пока никто не понимает, что будет дальше, введут ли новые санкции, которые ранее анонсировал Запад. Если введут, то какие именно, против кого конкретно они будут направлены», — сказал эксперт.

По его словам, еще накануне звучали прогнозы, согласно которым подорожание евро остановится, однако сегодня наблюдается противоположная картина.

«Конечно, катализатором явились довольно жесткие санкции, обнародованные в минувшую пятницу Минфином США. В частности, был „подрублен“ экспорт алюминия, в результате чего заметно снизился приток валюты в страну. Это в свою очередь вызвало девальвацию рубля», — добавил Миронов.

Он не исключил, что следующий удар будет нанесен по «Газпрому». «На таком фоне евро и доллар продолжат рост. Европейская валюта в таких условиях вполне может „скакнуть“ до отметки в 85-90 рублей», — прогнозирует экономист.

По мнению экономического аналитика, автора проекта All economics Антона Шабанова, в ближайшее время возможны самые разные экономические сценарии.«Если на этой неделе мы больше не увидим плохих новостей, связанных с новыми санкциями, то ситуация на валютном рынке несколько успокоится. В том же случае, если Запад продолжит оказывать давление на нас, то история будет лишь еще больше раскручиваться», — заявил «URA.RU» экономист.

При негативном варианте развития событий от российского рубля начнут массово избавляться, а доллар и евро продолжат рост. Шабанов рекомендует диверсифицировать свои сбережения — хранить деньги в различных валютах. Это является своего рода страховкой от возможных финансовых потрясений. «Если же у вас сейчас на руках есть только рубли, то дергаться уже не надо, поздно. Выиграть уже все равно ничего не удастся, а потерять имеющееся — вполне возможно», — признал собеседник агентства.

Основная забота россиян — не потерять свои скромные сбережения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным ВЦИОМ, сбережения сегодня имеет чуть более трети россиян. Причем чаще других деньги удается откладывать тем, у кого имеются банковские счета. Сбережениями россияне считают сумму, которая начинается от 400 тысяч рублей.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников полагает, что доллар и евро надолго закрепятся на достигнутых сегодня отметках. «Негативная волна против России и российского бизнеса будет только нарастать. Плюс к этому наслаиваются угроза нефтяного эмбарго в отношении нашей страны и сезонный спрос на валюту в конце мая», — пояснил «URA.RU» эксперт. Он также не исключил, что евро и доллар вскоре могут взять новую высоту.