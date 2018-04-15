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15 апреля 2018
16:25  15 апреля 2018 0

Силуанов заявил о постепенном укреплении рубля на фоне санкций

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, силуанов антон, жест рукой
Глава Минфина уверен в курсе национальной валютыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Курс рубля постепенно стабилизуется после колебаний на валютном рынке, связанными с новыми антироссийскими санкциями. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1».

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«Рынки отреагировали нервозно на новые пакеты санкций, ограничений, в первую очередь вокруг одной из наших крупнейших компаний — „Русала“», — отметил министр финансов. По его словам, сейчас ажиотаж спал, появилось понимание ситуации, и на валютном рынке курс начинает стабилизироваться. Силуанов также пояснил, что колебание курса отчасти связанно с обострением геополитической ситуации в Сирии.

Силуанов добавил, что к постепенному укреплению национальной валюты на фоне санкций привели грамотные действия Центробанка, временно переставшего выходить на валютный рынок и делать закупки в Фонд национального благосостояния (ФНБ). «Абсолютно правильное решение. Это ослабило давление на курс», — уточнил глава Минфина.

Во вторник, 10 апреля, курс рубля по отношению к евро (78 рублей) и доллару (63 рубля) достиг самых высоких отметок с 2016 года. Причем курс единой европейской валюты прибавил два рубля менее чем за час, напоминает Nation News.

Сергей Макеев
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