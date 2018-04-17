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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:55  17 апреля 2018 0

У депутата отобрали квартиру, которую тот взял в ипотеку

Публичные слушания по планировке индустриального парка. Курган., портфель депутата
Суд не поверил объяснениям депутатаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутата Арзамасской городской Думы Романа Лаптева суд лишил жилья, приобретенного якобы в кредит и на материнский капитал. Доход народный избранник не смог подтвердить. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Незаконность сделки выяснилась в рамках антикоррупционной проверки. По данным следователей, Лаптев в 2016 году вместе с супругой купил квартиру за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Эта сумма превысила общий доход его семьи за три года.

Роман Лаптев намерен вернуть квартиру
ФОТО: официальный сайт гордумы Арзамаса

750 тысяч рублей депутат взял в кредит, еще 453 тысяч рублей — из материнского капитала. Оставшийся миллион рублей, по словам Лаптева, он одолжил у родственников и знакомых. Эти объяснения суд счел неубедительными и постановил изъять квартиру в пользу государства, уточняет «Федеральное агентство новостей».

В интервью изданию Лаптев пояснил, что не согласен с решением суда. «Все произошедшее с нами — это какая-то фантастика, — отметил он. — Если бы я был владелец фабрик и пароходов, об этом знали бы все. Кроме прочего, из нас с женой, по сути, сделали преступников — мы же должны по договору обеспечить детям доли в новой квартире». При этом он пояснил, что готов заплатить штраф, а также снова обратиться в суд, чтобы вернуть «неэлитную» квартиру площадью 77 кв. м.

Помощник уполномоченного по правам человека по Арзамасскому району Антон Гаврилов подтвердил, что депутат Лаптев намерен бороться за жилье и права своих детей. Подача апелляции запланирована на 19 апреля.

Наталья Михалева
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