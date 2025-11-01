ВСУ попытались атаковать Крым
01 ноября 2025 в 16:21
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией России и Крыма. В период с 09:00 до 14:00 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа украинского производства. По одному БПЛА было сбито над Белгородской областью, Курской областью и Республикой Крым.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал