21:15 17 апреля 2018 0

Для такого звания и возраста правоохранитель суров и богат Фото: скриншот видеосюжета Life.Ru

Представитель правоохранительных органов на шикарном внедорожнике напал на водителя «Оки», посмевшего не уступить ему дорогу. Молодой капитан сидел за рулем Land Cruiser Prado с престижнейшими столичными номерами.

Инцидент произошел в подмосковной Балашихе: «Ока» шла на обгон, когда на встречной полосе из-за поворота показался внедорожник с «с крутыми номерами». Его водитель развернулся и погнался за отечественной легковушкой, приводит Life.ru рассказ участника конфликта. Погоня длилась недолго: огромный джип прижал «Оку» к обочине, а его водитель набросился на оппонента с оскорблениями. Фактически единственной цензурной фразой офицера является «Ты чё, попутал? Права давай. Как ты ездишь?»

Просьбу предъявить удостоверение капитан проигнорировал, а увидев, что его снимают на смарфон, — выбил гаджет из рук владельца. После чего запрыгнул в свой внедорожник, развернулся в запрещенном ПДД месте и скрылся с места скандала. Номера на его Prado начинались с цифр 001, которые считаются одними из самых «дорогих» комбинаций в московском регионе. В каком ведомстве офицер защищает права россиян, также пока неясно. Часть СМИ называет его полицейским, а «Вести» — представителем Росгвардии.