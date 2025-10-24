Путин поздравил военнослужащих спецназа с 75-летием со дня основания
24 октября 2025 в 11:10
Фото: © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление военнослужащим и ветеранам подразделений специального назначения Вооруженных сил России в связи с 75-й годовщиной со дня их основания. Информация находится на сайте кремля.
