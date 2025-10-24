ВС РФ сбили 25 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час

«25 октября в период с 7:00 мск до 8:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении министерства. Как информирует Минобороны, дроны самолетного типа были уничтожены в Брянской, Тульской, Калужской, Тверской и Новгородской областях.

Также в ночь на 24 октября были сбиты 111 украинских БПЛА, о чем сообщал RT. Атаки фиксировались над двенадцатью регионами и над Азовским морем. В Московской области БПЛА ударил по квартире жилого дома в Красногорске, пострадали пять человек. Также в городе Новошахтинск Ростовской области была повреждена энергетическая инфраструктура, без света остались жилые дома, детский сад и техникум.