ВС РФ сбили 25 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час
За один час уничтожено 25 беспилотников над пятью регионами
Утром 24 октября силами ВС РФ были уничтожены 25 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«25 октября в период с 7:00 мск до 8:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении министерства. Как информирует Минобороны, дроны самолетного типа были уничтожены в Брянской, Тульской, Калужской, Тверской и Новгородской областях.
Также в ночь на 24 октября были сбиты 111 украинских БПЛА, о чем сообщал RT. Атаки фиксировались над двенадцатью регионами и над Азовским морем. В Московской области БПЛА ударил по квартире жилого дома в Красногорске, пострадали пять человек. Также в городе Новошахтинск Ростовской области была повреждена энергетическая инфраструктура, без света остались жилые дома, детский сад и техникум.
