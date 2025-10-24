Вологодский суд узаконил запрет на продажу алкоголя в челябинской сети «К&Б»

Розничная продажа алкоголя в магазинах сети в регионе была приостановлена из-за выявленных нарушений с 25 июля. В начале августа губернатор Георгий Филимонов заявил о полном уходе компании из области, отметив, что лицензия была отозвана на основании заявления самого владельца. Однако представители «К &Б» тогда опровергли эту информацию. В августе сеть столкнулась также с приостановкой продаж крепкого алкоголя в Кемеровской области. Причиной стало истечение срока действия лицензии.