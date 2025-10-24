Вологодский суд узаконил запрет на продажу алкоголя в челябинской сети «К&Б»
Суд подтвердил законность приостановки лицензии на торговлю алкоголем в сети «К&Б»
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Арбитражный суд Вологодской области признал законным отзыв лицензии на торговлю алкоголем в челябинской торговой сети «Красное и белое». Это следует из материалов судебного процесса.
«Решение. Отказать в признании недействительным ненормативного правового акта, решение (действие, бездействие) незаконным», — отмечено в материалах дела.
Мотивация суда при вынесении решения станет известна позже. Инициировала процесс входящая в холдинг «К &Б» компания «Альфа-М». Иск был подан к Министерству экономического развития Вологодской области.
Розничная продажа алкоголя в магазинах сети в регионе была приостановлена из-за выявленных нарушений с 25 июля. В начале августа губернатор Георгий Филимонов заявил о полном уходе компании из области, отметив, что лицензия была отозвана на основании заявления самого владельца. Однако представители «К &Б» тогда опровергли эту информацию. В августе сеть столкнулась также с приостановкой продаж крепкого алкоголя в Кемеровской области. Причиной стало истечение срока действия лицензии.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, если поступят.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.