Во время урока в школе в Забайкалье рухнул потолок
В школе пару лет назад был проведен капитальный ремонт, сообщил губернатор
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Частичное обрушение потолка зафиксировано в одном из классов школы №14 города Балей. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов дал поручение обследовать все помещения в здании.
«Поручил обследовать все помещения школы № 14 в Балее, где 23.10 произошло частичное обрушение штукатурки и навесного потолка на 1 этаже в кабинете № 10», — написал Осипов. Его сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Он добавил, что во время происшествия в комнате находились восемь несовершеннолетних, однако благодаря оперативным действиям преподавателя все дети избежали травм. Инцидент произошел в учебном заведении, где два года назад завершился капитальный ремонт.
Обрушение произошло на площади примерно 24 квадратных метров, доступ в данный кабинет сейчас ограничен. На месте уже ведет работу подрядная организация. Губернатор поручил провести проверку всех помещений школы для гарантии их безопасности. Гарантийные обязательства после капитального ремонта сохраняются до 2026 года.
Пресс-служба прокуратуры Забайкальского края проинформировала, что по факту обрушения потолка начата проверка. Представители надзорного ведомства проведут оценку исполнения законодательства при осуществлении ремонтных работ в учебном заведении, а также соблюдения правил содержания имущества и гарантий безопасности образовательного процесса. В случае обнаружения нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
В детской больнице № 1, расположенной на улице Вертковской в Новосибирске, ранее произошло внезапное обрушение потолка в одной из палат. По предварительной информации, серьезных травм среди детей и медицинских работников зафиксировано не было. Двум девочкам потребовалась медицинская помощь после вдыхания пыли — у них наблюдался кашель. В связи с инцидентом следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье о халатности, передает 360.ru.
