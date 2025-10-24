Двух рыбаков унесло на льдине в Иркутской области
Мужчины проплыли на льдине 300 метров
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В Иркутской области двух рыбаков унесло на оторвавшейся льдине. Спасателям пришлось добираться до них 10 часов по таежной местности, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В четверг, 23 октября, в 21:40 (по Иркутску — прим. URA.RU) на 112 поступил звонок — очевидцы сообщили, что на реке Бирюсе в Нижнеудинском районе на оторвавшейся льдине находятся двое мужчин и просят о помощи», — говорится в сообщении. Это произошло в местности Яга, она находится в 80 километрах от Нижнеудинска. Рыбаки днем были на льдине, а вечером она оторвалась. Течением их вынесло на щебень посреди реки. В темноте мужчин заметили с берега люди, проезжавшие мимо, — они вызвали спасателей.
Спасатели добирались до рыбаков 10 часов из-за труднодоступной местности. Когда они прибыли, мужчины уже выбрались сами. По словам начальника Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы Антона Пулярова, что мужчины по мелководью прошли 300 метров вниз по течению, и там по льдинам вышли на берег, добрались до деревни Усть-Яга, где находился их автомобиль.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.