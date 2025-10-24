Двух рыбаков унесло на льдине в Иркутской области

«В четверг, 23 октября, в 21:40 (по Иркутску — прим. URA.RU) на 112 поступил звонок — очевидцы сообщили, что на реке Бирюсе в Нижнеудинском районе на оторвавшейся льдине находятся двое мужчин и просят о помощи», — говорится в сообщении. Это произошло в местности Яга, она находится в 80 километрах от Нижнеудинска. Рыбаки днем были на льдине, а вечером она оторвалась. Течением их вынесло на щебень посреди реки. В темноте мужчин заметили с берега люди, проезжавшие мимо, — они вызвали спасателей.