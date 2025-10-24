МИД РФ: прямой контакт РФ с США донесет правду о воссоединении украинских детей с семьями
Захарова заявила, что Запад пытается оклеветать Россию чтобы закрепить за ней негативный имидж
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прямой контакт с Соединенными Штатами позволит донести правду о процессе воссоединения украинских детей с семьями на фоне продолжающейся антироссийской кампании. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Исходим из того, что установленный прямой контакт с американской стороной позволит не только содействовать воссоединению семей, но и доносить до мирового сообщества информацию о реальном положении дел», — настаивает Захарова. Она отметила, что диалог между Москвой и Вашингтоном способствует разъяснению ситуации по поводу детей, которые из-за конфликта на Украине оказались разлучены со своими родственниками.
В министерстве подчеркнули, что США и их союзники по-прежнему продвигают недостоверные сведения, а в Конгрессе рассматривается законопроект, приравнивающий Россию к «государству-спонсору терроризма» из-за якобы «похищения украинских детей». По словам Захаровой, западные страны вводят в международный оборот новые форматы — «коалиции», «платформы» и «группы», — задача которых закрепить за Россией негативный имидж. Она добавила, что к распространению подобных нарративов активно подключаются сенаторы США, планируя новые ограничительные меры против Москвы. При этом в МИД подчеркнули, что подобная политика не способствует разрешению гуманитарных вопросов и не помогает детям вернуться к своим семьям.
