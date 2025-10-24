Захарова заявила, что Запад пытается оклеветать Россию чтобы закрепить за ней негативный имидж Фото: Роман Наумов © URA.RU

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прямой контакт с Соединенными Штатами позволит донести правду о процессе воссоединения украинских детей с семьями на фоне продолжающейся антироссийской кампании. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Исходим из того, что установленный прямой контакт с американской стороной позволит не только содействовать воссоединению семей, но и доносить до мирового сообщества информацию о реальном положении дел», — настаивает Захарова. Она отметила, что диалог между Москвой и Вашингтоном способствует разъяснению ситуации по поводу детей, которые из-за конфликта на Украине оказались разлучены со своими родственниками.