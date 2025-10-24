Трамп удивил администрацию США быстрым решением о санкциях против РФ

«Многие в Белом доме были удивлены тем, как быстро был принят новый пакет санкций», — говорится в сообщении телеканала. Трамп, как отмечает CNN, неоднократно указывал советникам, что однажды сочтет необходимым ужесточить политику в отношении Москвы.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп выбрал средний из трех предложенных вариантов санкций против России, которые затрагивают энергетический сектор и такие компании, как «Роснефть» и «Лукойл». Предыдущее решение было согласовано с ключевыми членами кабинета на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Минфин США включил в санкционные списки 34 дочерние структуры российских компаний, в то время как Россия заявила, что эти меры не окажут значимого влияния на экономику.