Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Бельгия назвала требование для одобрения конфискации российских активов

Де Вевер: нужно гарантировать РФ немедленную компенсацию замороженных активов
24 октября 2025 в 11:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам Де Вевера, нужно гарантировать России компенсацию замороженных активов

По словам Де Вевера, нужно гарантировать России компенсацию замороженных активов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости компенсации в случае возвращения России права распоряжаться своими замороженными активами в Европе. Об этом говорится в сообщении издания Euractiv.

Он отметил, что, по его мнению, «вероятно, самым важным» условием являлось предоставление Россией государствами-членами гарантии незамедлительной компенсации в случае восстановления ее законных прав собственности на активы. Однако, как подчеркнул собеседник издания, это положение не встретило значительной поддержки среди участников переговоров. Де Вевер обратился к другим странам-членам и западным союзникам с призывом принять на себя обязательства по использованию российских активов, находящихся в их юрисдикции.

Ранее Де Вевер заявил о намерении заблокировать инициативу Евросоюза по конфискации замороженных российских активов, если Еврокомиссия не учтет условия, выдвинутые Брюсселем. В частности, политик отметил, что Бельгия готова поддержать дальнейшее рассмотрение этого вопроса лишь при выполнении требований по обеспечению прозрачности правовой базы, разделению рисков между странами и обязательному участию всех государств, на территории которых размещены российские активы, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал