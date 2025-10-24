Бельгия назвала требование для одобрения конфискации российских активов
По словам Де Вевера, нужно гарантировать России компенсацию замороженных активов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости компенсации в случае возвращения России права распоряжаться своими замороженными активами в Европе. Об этом говорится в сообщении издания Euractiv.
Он отметил, что, по его мнению, «вероятно, самым важным» условием являлось предоставление Россией государствами-членами гарантии незамедлительной компенсации в случае восстановления ее законных прав собственности на активы. Однако, как подчеркнул собеседник издания, это положение не встретило значительной поддержки среди участников переговоров. Де Вевер обратился к другим странам-членам и западным союзникам с призывом принять на себя обязательства по использованию российских активов, находящихся в их юрисдикции.
Ранее Де Вевер заявил о намерении заблокировать инициативу Евросоюза по конфискации замороженных российских активов, если Еврокомиссия не учтет условия, выдвинутые Брюсселем. В частности, политик отметил, что Бельгия готова поддержать дальнейшее рассмотрение этого вопроса лишь при выполнении требований по обеспечению прозрачности правовой базы, разделению рисков между странами и обязательному участию всех государств, на территории которых размещены российские активы, пишет RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.