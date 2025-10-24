Бельгия назвала требование для одобрения конфискации российских активов

По словам Де Вевера, нужно гарантировать России компенсацию замороженных активов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости компенсации в случае возвращения России права распоряжаться своими замороженными активами в Европе. Об этом говорится в сообщении издания Euractiv.

Он отметил, что, по его мнению, «вероятно, самым важным» условием являлось предоставление Россией государствами-членами гарантии незамедлительной компенсации в случае восстановления ее законных прав собственности на активы. Однако, как подчеркнул собеседник издания, это положение не встретило значительной поддержки среди участников переговоров. Де Вевер обратился к другим странам-членам и западным союзникам с призывом принять на себя обязательства по использованию российских активов, находящихся в их юрисдикции.