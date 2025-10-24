Логотип РИА URA.RU
«Работа искусственного интеллекта, ничего примечательного»: Юрий Лоза — о песне «Матушка-земля»

Певец Юрий Лоза: «Матушка-земля» — стандартная работа, а не хит
24 октября 2025 в 11:27
Юрий Лоза не планирует писать новые песни

Фото: Владимир Жабриков

Певец и автор Юрий Лоза разнес хит Татьяны Куртуковой «Матушка». По его словам, в данной композиции нет ничего примечательного, ведь она сделана с помощью искусственного интеллекта.

«Возьмите минусовку этой песни и все услышите сразу. Есть определенные вещи, которые профессионалы слышат. Взяли, добавили этот набор слов из "свисточек, березкой", сунули "фишку". Отдали заданное искусственному интеллекту, он и сделал аранжировку. Обычная работа, стандартная. Удачно получилось. Молодцы», — заявил Лоза.

Сам Юрий Эдуардович не собирается пользоваться помощью современных технологий и радовать публику новым хитом. По словам автора знаменитого «Плота», ему неоднократно предлагали сделать в том числе и вирусные ролики, но Лозе это не интересно.

«Не собираюсь ничего использовать и делать. Мне хватает на жизнь, есть концерты, я получаю авторские отчисления», — резюмировал исполнитель в беседе с агентством.

Ранее Лоза рассказывал, на что уходит его пенсия и сколько он берет за свои выступления.

Комментарии (2)
  • Олег
    24 октября 2025 17:26
    Юрий Эдуардович титаник эстрады,именно эстрады а не шоу. Здоровья и благополучия!
  • Гость
    24 октября 2025 12:53
    Че юрик, жаба душит? На плоту так не поднимешься?
