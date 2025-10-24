Захарова: Киев и Запад продолжают спекулировать на «детской теме»

Помимо Киева антироссийскую риторику по «детской теме» развивают и некоторые американские сенаторы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина и страны Запада продолжают развивать антироссийскую, неправдивую кампанию по «детской теме». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для продвижения антироссийских нарративов создаются различные оторванные от реальности форматы — „коалиции“, „платформы“, „группы“. Их задача — застолбить на международной арене образ России как „преступника“, „террориста“, „похитителя детей“», — говорится в сообщении Захаровой, опубликованной на сайте МИД России. Отмечается, что помимо Киева этим занимаются и западные страны.

Дипломат отметила, что к данной инициативе проявили интерес и представители Сената США. По данным СМИ, в верхней палате американского Конгресса готовятся к рассмотрению нескольких антироссийских законодательных инициатив, включая проект закона, предполагающий признание России «государством-спонсором терроризма» на основании обвинений в «похищении украинских детей».

Российский МИД считает, что данная законодательная инициатива направлена на подрыв сложившегося диалога между Россией и Соединенными Штатами, в частности, по вопросу возвращения детей, утративших контакт с семьями в результате конфликта на Украине. Тем не менее, случаи воссоединения детей с их родственниками подтверждаются сотрудниками Международного комитета Красного Креста, сопровождающими несовершеннолетних при их передаче семьям. Посредничество в этом процессе осуществляют Катар и Ватикан.

«Недавно к данному процессу также подключилась первая леди США М.Трамп, которая подтвердила, что Россия демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию о детях», — сообщила Захарова. Она добавила, что в результате сотрудничества между Россией и США, 11 октября семь несовершеннолетних смогли вернуться к своим семьям на Украине, а одна девочка — переехать из Украины к родственникам в России.