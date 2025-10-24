Путин отметил значимую роль спецназа
Владимир Путин напомнил, что спецназовцы вписали в историю много побед
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин отметил значимую роль спецназа ВС РФ в ходе специальной военной операции и нейтрализации международных террористов. Об этом он написал в поздравительной телеграмме в честь 75-летия со дня образования подразделений.
«В вашей героической биографии — доблестное выполнение сложнейших заданий в Афганистане и других „горячих точках“, нейтрализация международных террористов, защита крымчан и севастопольцев, которые в 2014 году сделали свой твердый выбор вновь быть вместе с Россией», — обратился российский лидер к спецназовцам. По его словам, сейчас бойцы на высокопрофессиональном уровне отстаивают Донбасс и Новороссию.
Глава государства подчеркнул, что россияне гордятся подвигами спецназа. Также он выразил уверенность, что бойцы и дальше будут достойно защищать Россию и ее граждан.
