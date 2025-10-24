«Вне зоны доступа»: операторы связи в России начнут блокировку лишних сим-карт, как сохранить нужные номера

Отследить зарегистрированное количество номеров можно на портале «Госуслуги» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские операторы связи получили право блокировать сим-карты абонентов, если по результатам проверки выяснится, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. Нововведение начнет действовать с ноября 2025 года.

Пользователям рекомендуется до 1 ноября аннулировать лишние договоры на предоставление телекоммуникационных услуг. В противном случае операторы связи будут вынуждены приостановить обслуживание номеров, количество которых превышает установленный лимит.

В зоне риска окажутся номера, которые длительное время не использовались, а также телефоны, оформленные на имя родителей, но зарегистрированные на детей. Во избежание блокировки важных номеров и утраты доступа к банковским услугам специалисты рекомендуют провести проверку и при необходимости обновить сведения о владельцах сим-карт. Подробнее об изменении и о том, как не остаться без связи — в материале URA.RU.

Что будет с сим-картами с 1 ноября

С ноября российские операторы связи смогут ограничивать доступ к избыточным сим-картам, если по результатам проверки окажется, что на одного абонента зарегистрировано более 20 номеров. Данные меры предусмотрены законопроектом, одобренным в прошлом году.

В соответствии с новыми требованиями, операторы обязаны провести сверку данных абонентов, оформивших договоры на оказание услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, а также проконтролировать количество активированных номеров на одного пользователя. В случае невыполнения данного требования операторы связи вправе приостановить обслуживание и заблокировать сим-карты, поскольку предоставлять услуги связи таким абонентам они больше не вправе.

Как и где проверить количество сим-карт

Жители России могут проверить, на сколько номеров оформлены сим-карты на их имя. Проверить это можно через официальный сервис на портале «Госуслуг».

В случае обнаружения в списке незнакомых номеров, пользователи имеют возможность самостоятельно деактивировать их через специализированный портал. Этот инструмент позволяет своевременно урегулировать возможные проблемы и предотвратить риск отключения мобильной связи в связи с введением новых правил.

Для чего введены такие меры

Основной задачей введенных изменений является противодействие телефонному мошенничеству. Установленный лимит в 20 сим-карт на одного гражданина призван препятствовать массовым закупкам номеров, которые злоумышленники используют для обзвона и обмана потенциальных жертв.

Осенью текущего года данное правило было усилено новым законодательным актом, запрещающим передачу сим-карт третьим лицам. Исключение предусмотрено только для ближайших родственников владельца. Данные меры направлены на подрыв теневого рынка, где сим-карты, оформленные на одно лицо, сдаются в аренду или продаются мошенникам через различные мессенджеры.

Можно ли дать в пользование свой номер кому-либо

Действующее законодательство не устанавливает запрета на однократную передачу телефона для осуществления звонка знакомому. В то же время, регулярное или продолжительное предоставление своей сим-карты другому лицу для использования в его устройстве находится под запретом.

К примеру, если сим-карта оформлена на вас, но вы осознанно передаете ее коллеге или знакомому для постоянного пользования, такие действия считаются нарушением закона. На данный момент штрафные меры за подобные нарушения не предусмотрены, однако оператор связи вправе заблокировать такую сим-карту.

Как избежать блокировки и сохранить номера

В случае, если при проверке на портале «Госуслуг» выявлено превышение допустимого количества зарегистрированных сим-карт, рекомендуется самостоятельно обратиться к оператору связи с заявлением о расторжении договоров по тем номерам, которые вам больше не требуются. Это даст возможность лично определить, какие сим-карты оставить активными, а от каких лучше отказаться.