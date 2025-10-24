ВС РФ уничтожили три БПЛА, летевших на Москву
24 октября 2025 в 11:19
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Средствами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в Москву. В настоящее время на местах падения их обломков работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал