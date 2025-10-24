Играл в КВН в составе «Сборной Пятигорска», умер от опухоли мозга: что известно о Павле Козмопулосе

Участник пятигорской команды КВН Павел Козмопулос умер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Актер, известный по фильму «Самый лучший фильм», и участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

По данным родственников артиста, его жизнь оборвалась в медицинском учреждении в Минеральных водах после продолжительной болезни. Ранее, в возрасте 29 лет, у Козмопулоса начали проявляться серьезные нарушения слуха и зрения. Медики длительное время не могли установить диагноз, но впоследствии выявили опухоль головного мозга. Проведенные операции позволили частично вернуть зрение, однако слух восстановить не удалось. Что известно о Павле Козмопулосе, его деятельности в КВН и сфере кино — в материале URA.RU.

Юные годы

Павел Козмопулос родился 2 ноября 1980 года в Рустави (Грузия). Его отец трудился инженером на местном предприятии, а мать преподавала музыку в общеобразовательной школе. С ранних лет он был окружен атмосферой юмора — от рассказов деда с анекдотами до экспромтов во время семейных ужинов, на которых собирались родственники со всего Кавказа.

Во время учебы в школе № 1 Козмопулос был заводилой: он устраивал розыгрыши для учителей и создавал пародии для уроков литературы. После окончания школы в 1998 году он поступил на факультет журналистики Пятигорского государственного лингвистического университета, где начал участвовать в студенческих капустниках и организовывать юмористические постановки о жизни студентов.

Путь Козмопулоса от Высшей лиги КВН до актерства

Карьера Козмопулоса в КВН началась в 2003 году, когда он вошел в состав «Сборной Пятигорска». Этот коллектив вскоре приобрел славу одной из ярчайших команд клуба: уже дебютный номер о кавказских стереотипах, представленный в 2004 году в Первой лиге, обеспечил им третье место.

К 2008 году команда выиграла Кубок чемпионов, а в 2009-м — стала победителем Высшей лиги. Козмопулос исполнял ключевые роли — от эксцентричных миллионеров до лиричных философов. Также он был одним из ведущих авторов сценариев, приняв участие в создании примерно 80% репертуара коллектива.

В интервью от 2015 года Козмопулос отмечал, что задача КВН "через юмор показать особенности кавказской жизни — ее тепло, абсурдность и многообразие». В числе самых известных номеров, созданных при его непосредственном участии, — "Кавказский рэп-баттл", который и по сей день показывают на различных фестивалях.

После уверенной победы «Сборной Пятигорска» в КВН команда, состоящая из 12 человек под руководством Евгения Донского, а также с Козмопулосом, выполнявшим функции сценариста, приобрела поистине феноменальную популярность. В 2010 году коллектив отправился в масштабный гастрольный тур по России, охвативший 50 городов — от Сочи до Иркутска — и неизменно проходящий при полных залах вместимостью до двух тысяч зрителей. Он стал лицом команды в телевизионной версии шоу, транслировавшейся на Первом канале, где сезон 2009 года собрал аудиторию в 15 миллионов человек.

Переход Козмопулоса на кинематографический путь произошел достаточно органично: в 2010 году он исполнил эпизодическую роль в проекте "Орел и решка" на канале ТНТ, после чего принял участие в фильме Олега Фесенко "Самый лучший фильм", где воплотил на экране образ комичного миллионера, лишившегося состояния по собственной глупости. Его фраза: "Жизнь – как лотерея, только билеты дорогие" впоследствии стала интернет-мемом.

Уже к 2015 году Козмопулос стал автором сценария короткометражного фильма «Кавказский тост», снятого в Пятигорске при бюджете в 500 тысяч рублей, а также снялся в популярном ситкоме «Интерны» на ТНТ, исполнив роль врача-кавказца, чьи ироничные реплики о медицине принесли сериалу дополнительную популярность. Его характерный творческий стиль, сочетающий самоиронию с теплым юмором, обеспечил ему новые роли: так, в «Физруке» он появился в образе тренера с акцентом, а в «Универе» сыграл декана.

За 15 лет он принял участие в 20 различных проектах — от озвучивания анимационных фильмов до написания сценариев для корпоративных мероприятий крупных компаний, таких как «Газпром», где его чувство юмора помогало создавать непринужденную атмосферу на семинарах. Последним появлением Козмопулоса на экранах стала роль в телесериале «Кавказский курьер», вышедшем в 2024 году на ТНТ. Он сыграл почтальона, внутренний голос которого озвучивался за кадром. Зрителей особенно тронула его фраза: «Жизнь — как почта: иногда письма приходят с опозданием».

Подробности болезни КВНщика

Ситуация резко изменилась 24 января 2009 года, когда во время репетиции в Пятигорске Козмопулос неожиданно утратил слух. Затем у него начало ухудшаться и зрение — вокруг остались лишь размытые силуэты. В ставропольской краевой больнице врачи выявили у него опухоль головного мозга — глиобластому размером четыре сантиметра, расположенную в височной доле и оказывавшую давление на нервы.

Окончательный диагноз был поставлен спустя две недели после проведения МРТ, что ознаменовало начало длительного лечения. Первая операция, состоявшаяся в феврале 2009 года в Федеральном центре на улице Шаболовка в Москве, длилась восемь часов и позволила удалить около 70% опухоли.

После хирургического вмешательства к актеру частично вернулось зрение — он смог различать лица на расстоянии одного метра, однако слух восстановить не удалось. Мужчина оказался в мире полной тишины, где репетиции превратились в пантомиму.

Несмотря на эти испытания, актер не сдался. Он сумел адаптироваться, освоил чтение по губам, начал активно использовать письменные сообщения для общения и продолжил шутить. Уже в 2010 году он вернулся в КВН, где в финале Высшей лиги исполнил номер о «глухом миллионере» — его немые гэги получили восторженный отклик зрителей.

В 2011 году он отмечал: «КВН — это не уши, это душа», продолжая двигаться вперед по своей творческой стезе. В 2012 году Козмопулос снялся в фильме «Самый большой фильм», исполнив роль юмориста с протезом, а в 2015 году написал автобиографический сценарий «Тишина в эфире» для телеканала ТНТ. Хотя проект так и не был экранизирован, работа была отмечена профессиональным сообществом и принесла ему премию «ТЭФИ» за лучший сценарий.

Лечение продолжалось на протяжении 16 лет. Павел Козмопулос проходил курсы химиотерапии в онкологическом центре, ежегодно посещая по шесть сеансов, а восстановление проходил в санатории «Русь» в Пятигорске. В 2023 году болезнь вновь дала о себе знать — опухоль вернулась. Последние два года жизни мужчина провел в Минеральных Водах, проходя лечение от метастазов в местной больнице на улице Кирова, где медицинский персонал до последнего боролся за его жизнь.

Личная жизнь