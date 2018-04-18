Киркорова обвинили в осквернении православной святыни. ФОТО

16:36 18 апреля 2018 2

В монастыре певец «зарядил подсевшие предохранители» Фото: страница в «Инстаграм» Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров опубликовал в instagram-аккаунте серию фотографий со своих гастролей в Ленинградской области. Фотографии поп-короля посвящены мужскому монастырю в Тихвине и концертной программе. Подписчиков Киркорова возмутило не столько сочетание фотографий таинства и эпатажных выступлений, сколько одежда, в которой певец пришел в церковное учреждение.

«Тихвин. Это было незабываемо. Чудотворная Икона Божьей Матери наполнила меня любовью и силой любви, зарядила мои подсевшие предохранители», — написал Киркоров под постом. Внимательные пользователи заметили, что на футболке поп-короля в монастыре изображен масонский знак — «всевидящее око», передает канал 360.

Подписчики Киркорова не преминули напомнить певцу о нормах религиозного приличия: «Вера любит тишину, уединение. А фото с иконой, да еще в святых местах — очередное шоу, самолюбование», «Фил на будущее: футболки с изображением третьего глаза противоречат православию и оскорбляют Святой Дух, а фотографировать образа можно, но фотографироваться вместе с образом — тоже оскорбление Святого Духа», «артист в каждой ситуации», «хорошо хоть не в перьях».

Напомним, что недавно подписчики Ксении Собчак обвинили телеведущую в богохульстве из-за необычного поздравления с Пасхой. Экс-кандидат в президенты России опубликовала странное пасхальное фото в Instagram: вместо традиционных для Пасхи яиц и куличей звезда поздравила подписчиков крабом.