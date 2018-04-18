На Ямале обладатель «Хрустальной совы» провел турнир «Что? Где? Когда?»

В минувшие выходные в Муравленко (ЯНАО) прошел семейный фестиваль «Родной город — Муравленко». Масштабный праздник был организован в рамках программы социальных инвестиций компании «Газпром нефть», на нем побывали около пяти тысяч человек.
В течение двух дней работали познавательно-развлекательные интерактивные площадки. Школьники города в первый день представили свои проекты на конкурсе в двух тематических секциях: «Наука — это красиво» и «Мир науки глазами детей».
На площадке фестиваля также состоялся городской турнир «Что? Где? Когда?», в котором принимал участие знаток элитарного клуба, обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. В интеллектуальной битве сошлись 20 команд. Победу одержала команда управления муниципального имущества администрации города, серебро досталось знатокам из «Газпромнефть-Муравленко», а бронзу получила команда городского управления физической культуры и спорта.
В программе фестиваля были и первые городские соревнования по киберспорту среди молодежи, а также командный квест для старшеклассников «Игры разума». За успешное индивидуальное участие в конкурсах выдавались специальные жетоны, которые можно было обменять на памятные призы.
«С каждым годом наш фестиваль набирает популярность, мы видим искренний интерес к нему со стороны жителей и гостей города. „Газпром нефть“ является высокотехнологичной и инновационной компанией. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы у жителей регионов, для которых мы работаем, и прежде всего у молодежи, было как можно больше возможностей для интеллектуального развития», — отметил врио генерального директора «Газпромнефть-Муравленко» Александр Науменко.