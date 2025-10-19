Логотип РИА URA.RU
Арктические игры «Северный характер» получили статус всероссийских

19 октября 2025 в 13:05
Фото: © URA.RU

Арктические игры "Северный характер" отметили пятилетие в впервые вошли в календарь Министерства спорта России. В пяти этапах турнира приняло рекордное количество участников - 4000 спортсменов из разных регионов страны. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в telegram-канале. "Арктическим играм «Северный характер» — пять лет. Впервые соревнования вошли в календарь Минспорта и получили статус всероссийских — во всех пяти этапах участвовали рекордные 4000 спортсменов", - пишет губернатор. Три этапа соревнований в этом году прошли в городах-юбилярах Ямала. Артюхов отмечает, что игры стали доброй традицией и объединяют людей, которые способны преодолевать любые трудности.

