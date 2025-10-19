Ямальские отцы принимают поздравления с всероссийским праздником

Срочная новость Фото: © URA.RU

Губернатор Дмитрий Артюхов, мэр Салехарда Алексей Титовский и главы муниципалитетов поздравили отцов округа с праздником, отметив их роль в сохранении семейных ценностей. "Наши семьи — настоящая гордость региона. И в каждой из них отец не просто глава семьи, а ее сила и поддержка, надежный защитник и мудрый наставник... Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!" - поздравил губернатор. Обращение было опубликовано на сайте "Север-Пресс". На Ямале уже проходит серия мероприятий, посвященных Дню отца. В Надыме состоялась встреча «Быть не просто отцом, а быть примером!», где многодетные отцы поделились опытом воспитания детей. Участниками стали около 30 школьников, студентов и активных горожан. Особые слова благодарности прозвучали в адрес отцов, участвующих в СВО.