Трамп назвал условие для объявления новых санкций против России

09:13 19 апреля 2018 0

Американский президент заявил, что никто кроме него не был так «жесток» с Россией Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции против России будут введены, как только она «действительно этого заслужит». Об этом американский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Во время пресс-конференции глава Белого дома начал уходить от микрофона, когда ему задали вопрос о новых санкциях в отношении России. Тогда Трамп вернулся, чтобы ответить. «Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — цитирует «Федеральное агентство новостей» американского лидера.

Ранее стало известно, что 16 апреля министр финансов США Стивен Мнучин объявит санкции против России за ее участие в сирийском конфликте и поддержку президента Башара Асада. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли еще 15 апреля, передает «Национальная служба новостей». Однако в день объявления ограничительных мер Трамп решил отложить их. По предварительным данным, он был расстроен тем, что о санкциях объявили раньше, чем он был их готов принять.