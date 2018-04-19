10:05 19 апреля 2018 0

Телеведущая напомнила о том, что от страшной болезни может защитить прививка YouTube, кадр из видео

Телеведущая Елена Малышева считает, что обсуждение рака полового члена для людей важнее, чем разговоры о политике. Об этом она заявила в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь», приняв участие в ней в качестве гостьи.

Во время передачи разговор между ведущими и Малышевой зашел о вакцинации. Врач и телеведущая отметила, что несколько лет назад Нобелевскую премию в области медицины и физиологии вручили за открытие того факта, что рак шейки матки вызывается вирусом папилломы человека. Она указала, что от этого вируса создана вакцина, после чего призвала поставить ее, отметив, что рак шейки матки — второй по статистике, возникающий у женщин. Затем Малышева призвала мужчин вакцинироваться: «Юноши, сделайте эту прививку тоже, потому что вас это защитит… в том числе от рака полового члена». Ведущий программы попытался перевести тему, на что гостья программы заявила, что «вот именно это интересно людям, а не ваши разговоры о политике».

Ранее телеведущую программы «Жить здорово» возмутили люди, которые пытаются защитить бродячих собак в то время когда в Кемерове произошла страшная трагедия. «Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», — цитировало Малышеву «Утро.ру».