Кремлевский ресторатор финансирует предвыборные проекты в Африке

08:18 20 апреля 2018 0

Российские политтехнологи проводят исследования в африканских странах Фото: pixabay.com

Российские политтехнологи занялись социологическими исследованиями в странах Африки, где в ближайшие два года должны состояться выборы. По имеющейся информации, финансированием их работы занимается бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин.

Специалисты из России занимаются мониторингом социально-политической ситуации на Мадагаскаре, в ЮАР, Кении и ряде других стран, сообщает «Коммерсант». Речь идет в основном о политтехнологах из Санкт-Петербурга. Финансирование проекта взял на себя ресторатор Евгений Пригожин, который, к слову, сервировал стол на церемонии инаугурации российского президента в мае 2012 года. Координирует исследовательскую работу политтехнолог Ярослав Игнатовский. «Подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», — рассказал источник издания.

Отмечается, что занятые в африканском проекте технологи не могут давать комментарии для СМИ и вообще стараются не афишировать свою работу. Эксперты считают, что Россия не имеет возможности «всерьез заниматься африканскими делами». «Африка не только не находится в актуальной повестке, но даже если России захотелось бы вернуться, то нам неоткуда взять ресурсы», — говорит старший научный сотрудник Центра африканских исследований РАН Николай Щербаков. Он допускает ситуацию, когда технологи помогают неким пророссийским силам прийти к власти в Африке, однако «любой ставленник будет в первую очередь заниматься делами своей страны».