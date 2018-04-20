Найден способ украсть все личные данные с iPhone

Специалисты компании Symantec рассказали об уязвимости в гаджетах от Apple, которая позволяет удаленно управлять ими и похищать данные владельца. Компания опубликовала результаты исследования.
Похищение данных с iPhone становится возможным за счет технологии синхронизации под названием «iTunes Wi-Fi sync», с помощью которой информацию можно передавать без физического подключения к компьютеру, пишет «Федеральное агентство новостей». Злоумышленники могут получить доступ к ключам, которые устройство генерирует для доступа по Wi-Fi. А вместе с ними — к данным, хранящимся на iPhone или компьютере.
По сути упростить злоумышленникам доступ к своим данным владелец гаджета может, разрешив устройству «доверять» незнакомому подключению. Такое обычно случается в общественных местах, где iPhone всегда уведомляет пользователя и запрашивает одобрение на соединение.