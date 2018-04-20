{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:43  20 апреля 2018 0

Найден способ украсть все личные данные с iPhone

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, смартфон, айфон 8, гаджет, мобильный телефон, iphone, apple, iphone8
У «яблочных» гаджетов нашли еще одну уязвимостьФото: depositphotos.com © URA.RU

Специалисты компании Symantec рассказали об уязвимости в гаджетах от Apple, которая позволяет удаленно управлять ими и похищать данные владельца. Компания опубликовала результаты исследования.

Похищение данных с iPhone становится возможным за счет технологии синхронизации под названием «iTunes Wi-Fi sync», с помощью которой информацию можно передавать без физического подключения к компьютеру, пишет «Федеральное агентство новостей». Злоумышленники могут получить доступ к ключам, которые устройство генерирует для доступа по Wi-Fi. А вместе с ними — к данным, хранящимся на iPhone или компьютере.

По сути упростить злоумышленникам доступ к своим данным владелец гаджета может, разрешив устройству «доверять» незнакомому подключению. Такое обычно случается в общественных местах, где iPhone всегда уведомляет пользователя и запрашивает одобрение на соединение.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров