Женщина получила четыре года за кастрацию мужа

19:07 20 апреля 2018 0

Вину жительница Зеленодольска частично признала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зеленодольский суд Татарстана приговорил жительницу поселка Васильево к четырем годам колонии общего режима. 47-летняя женщина отрезала супругу половой орган.

Преступление было совершено осенью 2017 года. Согласно показаниям подсудимой, в тот вечер ее бывший муж заявился к ней пьяным и начал распускать руки. Устав от домогательств, 47-летняя женщина решилась на отчаянный шаг — она отрезала супругу половой орган. Пострадавший был доставлен в больницу с кровотечением и в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Об инциденте в полицию сообщили врачи, передает телеканал «Татарстан24».

При задержании полицейские нашли у подозреваемой два ножа и халат, перепачканный кровью. Вину женщина частично признала. Она приговорена к четырем годам в колонии общего режима. У нее есть десять дней на обжалование приговора.