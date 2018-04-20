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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:07  20 апреля 2018 0

Женщина получила четыре года за кастрацию мужа

Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, нож, оружие, экспонат, кинжал, холодное оружие, орудия преступления, клинок
Вину жительница Зеленодольска частично призналаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зеленодольский суд Татарстана приговорил жительницу поселка Васильево к четырем годам колонии общего режима. 47-летняя женщина отрезала супругу половой орган.

Преступление было совершено осенью 2017 года. Согласно показаниям подсудимой, в тот вечер ее бывший муж заявился к ней пьяным и начал распускать руки. Устав от домогательств, 47-летняя женщина решилась на отчаянный шаг — она отрезала супругу половой орган. Пострадавший был доставлен в больницу с кровотечением и в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Об инциденте в полицию сообщили врачи, передает телеканал «Татарстан24».

При задержании полицейские нашли у подозреваемой два ножа и халат, перепачканный кровью. Вину женщина частично признала. Она приговорена к четырем годам в колонии общего режима. У нее есть десять дней на обжалование приговора.

Павел Маркуш
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