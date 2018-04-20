«Газпром» разрывает контракты с «Нафтогазом»

22:35 20 апреля 2018 0

Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Газпром» готовится разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». Соответствующие документы направлены в Стокгольмский арбитражный суд.

«Переговоры с „Нафтогазом Украины“ к результату не привели», — коротко объясняются причины этого решения в официальном сообщении холдинга, которое передает RT. В украинской компании прокомментировали сообщение «Газпрома» следующим образом: «Наш самый большой должник снова играет в poker face. Отправить документы — недостаточно „для расторжения“».

Процесс расторжения контрактов с «Нафтогазом» может занять более двух лет, отмечает председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводит RNS. При этом он заявил, что компания готова вести переговоры о транзите газа после 2019 года, но Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию. «Газпром» уведомил украинский «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж еще 5 марта, напоминает «Пятый канал».