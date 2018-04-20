{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:35  20 апреля 2018 0

«Газпром» разрывает контракты с «Нафтогазом»

ЧТПЗ Челябинск, газпром, труба
Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привелиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Газпром» готовится разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». Соответствующие документы направлены в Стокгольмский арбитражный суд.

«Переговоры с „Нафтогазом Украины“ к результату не привели», — коротко объясняются причины этого решения в официальном сообщении холдинга, которое передает RT. В украинской компании прокомментировали сообщение «Газпрома» следующим образом: «Наш самый большой должник снова играет в poker face. Отправить документы — недостаточно „для расторжения“».

Процесс расторжения контрактов с «Нафтогазом» может занять более двух лет, отмечает председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводит RNS. При этом он заявил, что компания готова вести переговоры о транзите газа после 2019 года, но Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию. «Газпром» уведомил украинский «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж еще 5 марта, напоминает «Пятый канал».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров