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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:29  24 апреля 2018 0

Лазарев объяснил причину своего ухода с выступления Бузовой

Артист оставил Ольгу Бузову без аплодисментовФОТО: личная страница Сергея Лазарева в Instagram

Российский певец Сергей Лазарев, оказавшийся в числе тех звезд, которые покинули выступление Ольги Бузовой на гала-ужине премии «МУЗ-ТВ», объяснил свой поступок. По словам артиста, он отошел в сторону лишь потому, что не хотел мешать происходящему.

Музыкант рассказал, что увидел, как Бузова идет к королю поп-эстрады Филиппу Киркорову. Он понял, что сейчас начнется некое «действие» и принял решение отойти в сторону, чтобы не мешать. Помимо этого Лазарев объяснил, почему не стал аплодировать певице после ее выступления. По его мнению, подобное поведение на таких торжественных мероприятиях является нарушением этикета, передает журнал Woman.ru.

Ранее Ольга Бузова высказалась о поведении некоторых гостей на гала-ужине премии «МУЗ-ТВ», которые отказались смотреть выступление певицы и вышли из зала. «Я на руках у короля российской эстрады в эксклюзивном платье от Юдашкина. Причем он сам меня поднял. А тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел, я хочу сказать — туда вам и дорога», — написала недовольная артистка.

Александр Черноскутов
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