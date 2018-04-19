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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:33  19 апреля 2018 4

Бузова обиделась на публику, которая сбежала с ее концерта. «Я на руках у короля российской эстрады в эксклюзивном платье». ФОТО

Певица обиделась на гостей звездного ужинаФОТО: страница Ольги Бузовой в Instagram

Российская певица Ольга Бузова поразила гостей гала-ужина премии «Муз-тв» роскошным нарядом и исполнением песни «Она не боится». Выступление Бузова закончила оригинальным образом: звезду «Дома-2» на свои плечи водрузил Филипп Киркоров.

На звездное мероприятие Бузова пришла в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина, которое отметили все собравшиеся. На своей странице в Instagram певица опубликовала пространный пост, в котором осудила часть гостей, которые отказались знакомиться с ее творчеством и ушли. «Я на руках у короля российской эстрады в эксклюзивном платье от Юдашкина. Причем он сам меня поднял. А тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел, я хочу сказать — туда вам и дорога», — добавила Бузова.

Всего за пять часов совместное фото Бузовой и Киркорова собрало свыше 300 тысяч лайков и тысячи комментариев, среди которых огромное количество злобных и желчных сообщений: «Хорошо хоть просто уходили, а не складывались пополам от рвотных приступов… Я бы тоже ушла… Я щас послушала, как она пела. Это жесть. Я бы убежала. А если честно, не надо было уходить… Сними корону. Ты выглядишь глупо и смешно, поведение! То Малахов, то Киркоров, то к Нагиеву лыжи мажешь! Ты что творишь?» — пишут недоброжелатели Бузовой.

Виктор Жуков
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