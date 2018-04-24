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24 апреля 2018
23 апреля 2018
08:53  24 апреля 2018 0

В смерти екатеринбургского журналиста, выпавшего из окна, не нашли криминала

Прощание с Максимом Бородиным. Екатеринбург, бородин максим, гвоздики, цветы
Максим Бородин скончался 15 апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственное управление СК РФ по Свердловской области обнародовало результаты доследственной проверки по факту смерти екатеринбургского журналиста Максима Бородина. Следователи сделали вывод, что в гибели Бородина нет криминала и поэтому нет оснований для возбуждения уголовного дела.

В Союзе журналистов России смерть Максима Бородина также считают трагической случайностью и выражают соболезнования близким погибшего. «Очень жаль, что трагическая случайность забрала у нас одного из очень ярких, очень смелых, очень неординарных журналистов-расследователей», — рассказал РИА «Новости» секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее представители правоохранительных органов также высказывали предположение, что к гибели Максима могла привести трагическая случайность. Напомним, 12 апреля Максим Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Через три дня в реанимационном отделении больницы № 23 Екатеринбурга журналист скончался. Прощание с Максимом Бородиным состоялось 18 апреля. Уже позже ЮНЕСКО призвала Россию расследовать гибель уральского журналиста. Федеральные СМИ связали трагедию с публикациями Бородина об уральских наемниках из ЧВК Вагнера, воюющих в Сирии.

Павел Маркуш
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