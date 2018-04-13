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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:33  13 апреля 2018 3

Екатеринбургский журналист выпал из окна пятого этажа. «Нашли лежащим на земле»

Фестиваль прессы в УрФУ, начало. Екатеринбург, бородин максим
Обстоятельства ЧП с журналистом до сих пор неясныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский журналист Максим Бородин, работавший в разных изданиях Екатеринбурга, выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Об этом «URA.RU» сообщил источник в журналистских кругах. «Его нашли соседи лежащим на земле, они же вызвали „скорую“», — рассказал агентству один из коллег Максима.

По данным агентства, Бородин находится в реанимации одной из городской больниц. В информагентстве «Новый день» (где в последнее время работал Максим Бородин) подтвердили факт ЧП с журналистом. «Обстоятельства произошедшего неясны, никаких поводов, чтобы с ним это произошло, не было вообще, — заявил „URA.RU“ руководитель издания Полина Румянцева. — Не исключаем и криминал. Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру — мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим».

По ее словам, состояние Бородина пока тяжелое, но прогноз положительный. «Все, что можно сделать, врачи делают, — заметила Румянцева. — Шансы у него довольно хорошие».

По информации «URA.RU», на днях Максим Бородин уволился из екатеринбургского агентства Новый день» и планировал переехал в Москву, чтобы продолжить работу в этом же издании, но в столичном офисе.

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«Лично я узнал об этом ЧП от коллег издания, в котором Максим работал. Маловероятно, что эта история имеет криминальный характер, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в ответ на просьбу агентства прокомментировать ситуацию. — На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и участковый, обслуживающий данный микрорайон. Дверь квартиры журналиста была закрыта изнутри на щеколду — это обстоятельство говорит о том, что из нее никто не выходил и посторонних в квартире, скорее всего, не было. Ключи от жилища лежали на месте. Записки, которая прояснила бы ситуацию, не обнаружено. Полицейским пришлось проникать в квартиру при помощи специалистов „Совы“ в присутствии соседей и представителей редакции».

По словам пресс-атташе областного полицейского главка, в настоящее время полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято «соответствующее процессуальное решение».

Журналист Максим Бородин часто брался за конфликтные резонансные темы. Осенью 2017 его избили после того, как он дал интервью телеканалу «Дождь» о скандальном фильме «Матильда» — тогда его и коллегу неизвестные ударили металлической трубой по голове.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
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