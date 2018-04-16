СМИ связали гибель уральского журналиста с публикациями о российских наемниках

01:59 16 апреля 2018 0

Максим Бородин часто работал с острыми и резонансными темами Фото: Максим Бородин, Facebook

Журналисты федеральных СМИ вспомнили о публикациях погибшего екатеринбургского коллеги Максима Бородина. Новости о смерти журналиста выходят с упоминанием о «загадочных обстоятельствах» и о том, что незадолго до смерти Максим писал о российских наемниках в Сирии.

Несмотря на то, что до сих пор достоверно неизвестно, что произошло в ночь на 12 апреля, некоторые центральные СМИ вспомнили, что в марте Максим Бородин писал о погибших в Сирии свердловчанах, предположительно воевавших в ЧВК Вагнера. Поводом к публикации стал инцидент под Дэйр-эз-Зором, в котором, погибли трое свердловчан — Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое. По официальной информации российского МИДа тогда погибли пятеро россиян, однако западные источники говорят о не менее чем 200 убитых. Впрочем, в любом случае все погибшие не имели отношения к официальным структурам и находились на Ближнем Востоке в частном порядке.

Согласно сюжета «Яндекс.Новости», первыми связали гибель Максима с публикацией коллеги с «Эха Москвы». Позже с подобной подачей новости появились на сайтах «Лента.ру», «Московский комсомолец» и «Аргументы недели».

Федеральные СМИ рассказывают о Максиме Бородине как об авторе статей о российских наемниках в Сирии Фото: скиншот сайта «Новый день»

Между тем, коллеги Максима сообщили о разногласиях с руководством регионального отделения Союза журналистов России. Идея организовать в областном Доме журналистов площадку, где все, кто не сможет по каким-либо обстоятельствам прийти на прощание с Максимом Бородиным, не нашла понимания у руководства СЖР. В частной переписке с журналистом Алексеем Остаповым председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин написал, что не видит смысла в создании временного мемориала. По мнению Левина, то, что люди не смогут попрощаться с погибшим журналистом — «их личные проблемы», логичнее было бы прийти в редакцию, где Максим работал.

Позже, когда профессиональное сообщество выразило свое негодование, председатель СТСЖ попытался публично объяснить свою позицию: никакого отказа нет и быть не может, и если такая площадка нужна, то «никаких проблем нет», просто несмотря на то, что «не было прямого согласия, но и не было прямого отказа». Тем не менее, такой ответ авторов идеи не удовлетворил: Алексей Остапов заявил, что выходит из СЖР. Автоматически, по его словам, распускается Гильдия криминальной журналистики, в которой Максим Бородин, кстати, был заместителем председателя.

Напомним, журналист РИА «Новый день» Максим Бородин был обнаружен в бессознательном состоянии под окнами собственной квартиры вечером, 12 апреля, соседями. Журналист был крайне тяжелом состоянии доставлен в реанимацию ГКБ №23, где спустя три дня скончался, не приходя в сознание. Отметим, в октябре прошлого года на журналиста было совершено нападение после интервью каналу «Дождь»: Максима тогда ударили металлической трубой по голове.