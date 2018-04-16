{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
15 апреля 2018
01:59  16 апреля 2018 0

СМИ связали гибель уральского журналиста с публикациями о российских наемниках

Максим Бородин часто работал с острыми и резонансными темамиФото: Максим Бородин, Facebook

Журналисты федеральных СМИ вспомнили о публикациях погибшего екатеринбургского коллеги Максима Бородина. Новости о смерти журналиста выходят с упоминанием о «загадочных обстоятельствах» и о том, что незадолго до смерти Максим писал о российских наемниках в Сирии.

Несмотря на то, что до сих пор достоверно неизвестно, что произошло в ночь на 12 апреля, некоторые центральные СМИ вспомнили, что в марте Максим Бородин писал о погибших в Сирии свердловчанах, предположительно воевавших в ЧВК Вагнера. Поводом к публикации стал инцидент под Дэйр-эз-Зором, в котором, погибли трое свердловчан — Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое. По официальной информации российского МИДа тогда погибли пятеро россиян, однако западные источники говорят о не менее чем 200 убитых. Впрочем, в любом случае все погибшие не имели отношения к официальным структурам и находились на Ближнем Востоке в частном порядке.

Согласно сюжета «Яндекс.Новости», первыми связали гибель Максима с публикацией коллеги с «Эха Москвы». Позже с подобной подачей новости появились на сайтах «Лента.ру», «Московский комсомолец» и «Аргументы недели».

Федеральные СМИ рассказывают о Максиме Бородине как об авторе статей о российских наемниках в Сирии
Фото: скиншот сайта «Новый день»

Между тем, коллеги Максима сообщили о разногласиях с руководством регионального отделения Союза журналистов России. Идея организовать в областном Доме журналистов площадку, где все, кто не сможет по каким-либо обстоятельствам прийти на прощание с Максимом Бородиным, не нашла понимания у руководства СЖР. В частной переписке с журналистом Алексеем Остаповым председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин написал, что не видит смысла в создании временного мемориала. По мнению Левина, то, что люди не смогут попрощаться с погибшим журналистом — «их личные проблемы», логичнее было бы прийти в редакцию, где Максим работал.

Позже, когда профессиональное сообщество выразило свое негодование, председатель СТСЖ попытался публично объяснить свою позицию: никакого отказа нет и быть не может, и если такая площадка нужна, то «никаких проблем нет», просто несмотря на то, что «не было прямого согласия, но и не было прямого отказа». Тем не менее, такой ответ авторов идеи не удовлетворил: Алексей Остапов заявил, что выходит из СЖР. Автоматически, по его словам, распускается Гильдия криминальной журналистики, в которой Максим Бородин, кстати, был заместителем председателя.

Напомним, журналист РИА «Новый день» Максим Бородин был обнаружен в бессознательном состоянии под окнами собственной квартиры вечером, 12 апреля, соседями. Журналист был крайне тяжелом состоянии доставлен в реанимацию ГКБ №23, где спустя три дня скончался, не приходя в сознание. Отметим, в октябре прошлого года на журналиста было совершено нападение после интервью каналу «Дождь»: Максима тогда ударили металлической трубой по голове.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров