В Екатеринбурге скончался журналист, выпавший с пятого этажа

Максим Бородин не дожил два месяца до 33-летия
Утром 15 апреля в Екатеринбурге скончался журналист Максим Бородин, получивший тяжелые травмы при падении с пятого этажа. С момента доставления в реанимацию вечером 12 апреля Максим так и не пришел в сознание.
О смерти Бородина сообщило агентство «Новый День», где он работал. По информации коллег, Максим умер в 09.30 в реанимационном отделении больницы № 23 Екатеринбурга.
Вечером в четверг Максима Бородина нашли соседи под окнами квартиры, где он жил. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. Когда состоятся похороны Максима, его коллеги обещают сообщить позже. Редакция «URA.RU» выражает соболезнования близким и друзьям Максима.