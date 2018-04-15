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Главные новости Свердловской области
11:09  15 апреля 2018 0

В Екатеринбурге скончался журналист, выпавший с пятого этажа

Митинг пенсионеров против отмены льготного проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. Екатеринбург, бородин максим
Максим Бородин не дожил два месяца до 33-летияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 15 апреля в Екатеринбурге скончался журналист Максим Бородин, получивший тяжелые травмы при падении с пятого этажа. С момента доставления в реанимацию вечером 12 апреля Максим так и не пришел в сознание.

О смерти Бородина сообщило агентство «Новый День», где он работал. По информации коллег, Максим умер в 09.30 в реанимационном отделении больницы № 23 Екатеринбурга.

Вечером в четверг Максима Бородина нашли соседи под окнами квартиры, где он жил. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. Когда состоятся похороны Максима, его коллеги обещают сообщить позже. Редакция «URA.RU» выражает соболезнования близким и друзьям Максима.

Наталья Володина
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